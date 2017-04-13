﻿沙膽鬼油站 消防經過照搵食

新界區非法油站（俗稱：鬼油站）變本加厲。本報記者直擊發現，葵涌和大埔公路旁不時停泊載有大量來歷不明柴油的非法油車，它們公然向貨車司機兜售。這些非法油車安全設備不足，猶如「城市炸彈」，隨時引發爆炸危機。本報記者在葵涌追蹤非法油車期間，見到有駛經的消防車似乎並不察覺危機存在。



本報記者由三月底至昨日暗中觀察新界區幾個地點，又「放蛇」佯裝為汽車加油，發現葵涌和大埔均有非法油車在路邊招攬客人。記者發現一輛五點五噸貨車經常停泊在葵涌達洋路一條「倔頭」小路內，車身印有一間食品進口公司的名字。



記者觀察多時，發現不時有貨車到來向這非法油車買油。當有客到時，兩名男子從貨斗中取出一支油槍，替客人的貨車加油。記者之後佯裝想為貨車加油，見到貨斗內設有一支連泵油槍，背後有十多桶柴油。



生客付現金 熟客可月結



記者向一名男子問價，他自稱「廣哥」，每升叫價四點一五元，較市價每升八至十元便宜一大截。他表示，新客須即時以現金付款，並取出一本筆記，內寫上多名熟客的資料，這些熟客可以月結方式付錢。



有長期在附近櫃場泊車的司機估計，該非法流動油車在上址停泊了至少三、四個月。記者有一次到場視察，見一輛消防車從旁駛過，並未發現有非法流動油車在上址兜客。而這非法流動油車見有消防駛過，即時「走鬼」，但十分鐘後又駛回原位。



由於貨車車身印有一間食品公司名字，本報致電該食品公司，發言人表示公司將運輸工作外判予兩間公司，分別負責九龍及港島區運貨，他聯絡負責九龍區的運輸公司後，發現該公司將一輛貨車出售給他人使用，卻未有抹去貨車上食品公司的名字。發言人指，不清楚有人將該貨車用作非法用途，會保留追究權利。



搵食車早午排長龍



記者發現，有另一部儲油車亦在達洋路公然兜售非法柴油，一男一女負責人營運。記者一個下午到來觀察，短短半小時內便有十輛汽車前來排隊加油。另外，記者在大埔工業村亦發現有一部非法油車，每天早上六時半至七時半營業，不時有貨車到來加油。



根據《危險品規例》，任何人不得直接從貯槽車（俗稱「油缸車」）將燃料注入其他車輛，一經定罪，可處罰款五千元。記者向消防處查詢，消防處指自一五年一月成立打擊非法燃油轉注特遣隊以來，直至今年三月二十五日為止，非法加油活動相關的檢控數字達二百四十一宗，檢獲柴油達七十一萬多公升。單是本年首季，消防處檢控了三十宗非法加油活動。



立法會議員涂謹申指，非法油車並無防火設備，在路邊為汽車加油，極為危險。他又指，非法油車公然在路邊兜客，明目張膽，建議警方協助消防處執法，才能更效掃蕩這些城市炸彈。