﻿開腔稱自己全身受傷 遭拖下機醫生聘兩律師索賠

美國聯合航空超賣機位，召警粗暴驅趕華裔乘客落機，激起公憤。被強行拖落機的越南華裔醫生陶大衛首開腔，指自己全身受傷，已聘用兩名律師，擬向聯合航空索償巨額美元賠償。美國民眾對聯合航空「眼火爆」，要求美國政府介入調查事件。本報記者



現年六十九歲的陶大衛（David Dao），目前在芝加哥一家醫院留醫，他表示全身都有傷。陶大衛家人感到擔心，已聘請兩組律師，包括芝加哥律師戈蘭及航空律師德梅特里奧，準備控告聯合航空追討巨額賠償。陶大衛亦透過律師發表聲明，「希望全世界知道，很感激外界給予他們的祈禱、關切及支持。」



聯航會員紛剪卡洩憤



事件觸怒美國民眾，有人發起「華人性命很重要」（Chinese Lives Matters）聯署行動，至昨日獲超過十萬人聯署。事件又引發「剪卡」潮，許多聯合航空公司會員剪碎會員卡，並拍照上載網上，以表憤怒。事件最終引起美國白宮關注，白宮發言人斯派塞表示，已確定美國總統特朗普看過相關視頻，他又形容任何人看到乘客遭受暴力如對待，都不會無動於衷。



陶大衛警員粗暴拖落機後，有關警員已被停職，而陶本人亦成為新聞人物，遭媒體「起底」。據《路易斯維爾信使報》 報道，陶大衛曾向一名二十六歲男病人凱斯（Brian Case）身體檢查，其後聘請他為診所經理，並給予以不同報酬與對方發生關係，其妻曾發現兩人在汽車旅館衣衫不整。



報道指，陶大衛曾被控以欺詐和偽造手段取得受管制藥物等九十項罪名，多項罪名被裁定成立，獲判緩刑五年，並要交出醫生執照，並於二○一五年完成心理評估後，獲當局批准在有條件下重新執業。