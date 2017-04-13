﻿下班時間擠滿人 元朗公路三車相撞70傷

昨晚下班繁忙時間，元朗公路發生涉及巴士及專線小巴的三車相撞意外。九巴、城巴及專線小巴疑因有前車突然收慢，收掣不及導致連環相撞。意外中七十人受傷，部份傷者被困巴士上。大批消防及救護員趕至為傷者急救後送院。意外原因警方仍調查中。



涉事車輛包括一輛四十四號線專線小巴、一輛二六五M線九巴及一輛九六七線城巴。昨晚七時許，正值下班繁忙時間，公共交通工具均滿載乘客。一輛小巴以及兩輛巴士同方向沿元朗公路往屯門行駛。三車駛至博愛交匯處時，疑因前面有車輛突然慢車，三車收掣不及釀成首尾相撞。另外，差不多同一時間，鄰線亦有兩輛貨車首尾相撞。



意外後，兩輛巴士及小巴因滿載乘客，有多人受傷，部份傷者跌出座位，多名乘客受驚呼叫。城巴車頭嚴重損毀，上層有乘客疑被損毀座椅夾着受傷被困，九巴車頭亦損毀。報警後消防處接獲交通意外有大批傷者報告，調派二十二輛救護車趕往現場拯救傷者。



女子背傷腿骨折



數十名消防及救護員將傷者救出及安排坐在路中，救護員在路面鋪上紅、黃、綠三色膠墊，依據傷者傷勢輕重分流及進行急救，其後證實巴士及小巴共有七十名男女受傷，其中一名羅姓女子(二十三歲)腿部骨折及背傷，情況嚴重。傷者獲分送博愛醫院、屯門醫院、仁濟及瑪嘉烈醫院治療。大部份傷者均頭部受傷及擦損手腳，全部送院治療後無性命危險。有受傷九巴乘客稱，意外時他坐上層，其間九巴被尾隨城巴追撞，九巴失控再撞前面一輛專線小巴。很多乘客撞到前面座椅及被損毀車窗玻璃碎片所傷，情況十分混亂。



受交通意外影響，警方將元朗公路博愛交匯處往屯門方向路面封閉，方便人員拯救傷者及調查，現場往屯門方向車龍一度塞至逢吉鄉。涉事司機事後均通過酒精呼氣測試，警方事後拖走涉事車輛調查意外原因，往屯門交通陸續恢復正常。