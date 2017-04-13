﻿不會證實任何人士加入團隊 林鄭：組班以三司十三局為目標

候任特首林鄭月娥赴京接受國家領導人委任狀後，昨日返港，她表示將繼續跟進組班、政府交接、與立法會跨黨派議員見面及準備落實政綱等四方面工作，又指現時不會證實任何人士會否加入下屆問責團隊。本報記者



外界關注下屆問責團隊的組班進度，有報道指公務員事務局長張雲正及資深女大狀鄭若驊婉拒林鄭月娥邀請加入團隊出任司長。



林太昨抵港後回應，指在很短時間要組成下屆問責團隊，仍然以三司十三局為基礎，希望外界給予多些空間，現階段不會證實任何人士會否加入團隊。



冀外界給多些空間



她續指，未來兩、三個月須進行另外三方面工作，包括和現屆政府做好交接。第二是與立法會跨黨派議員見面，又指候任辦數日內將安排時間。最後是為落實政綱作前期準備工作，指在為教育注入五十億元的每年新增開支方面，希望及早掌握教育界各個持份者對於資源分配的看法。



被問及今屆政府是否不可能擱置小三BCA，林太指現屆政府的任期至今年六月三十日，因此這段時間內現屆政府的決定或執行政策的措施，她都不應干預，強調必須尊重現屆政府的看法。



料人選多公務員系統



此外，自由黨黨魁鍾國斌昨於電台節目表示，相信加入林鄭月娥班子的人選將有一半是政務官或公務員出身，因為外界的有能之士認為加入政府可能連基本尊重都得不到。



民建聯副主席張國鈞就指，聽聞過林鄭月娥對新班子人選腹稿，但有部份人的態度並非如此積極想加入政府，相信由公務員系統加入班子是較容易及穩陣，該黨會按黨友不同能力向政府推薦人才。