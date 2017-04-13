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﻿再有女子遇電騙失130萬

2017-04-13 列印
　　電騙停不了，再有一名女子墮電騙網，被歹徒騙去逾百萬港元。一名二十六歲姓張女子，報案指上周四收到一名自稱入境處人員來電，聲稱她牽涉一宗刑事案，電話其後轉駁至另一名自稱內地執法人員的男子，對方聲稱需要核查內地戶口資料及提供內地銀行帳戶密碼，以證明其清白之身。女事主不虞有詐按指示將戶口及密碼給騙徒。其後她翻查戶口紀錄，發現帳戶內一百二十萬人民幣（港幣約一百三十萬元）被人提走，懷疑受騙，前日她在紅磡愛景街住所報案。警方經初步調查，案件暫列以欺騙手段取得財產，追查失款去向。
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