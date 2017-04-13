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﻿「頭條Jetso」App 送智能抽濕機總值超過$50,000！

2017-04-13 列印
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　　回南天唔少家庭都會買抽濕機吸濕防潮抗霉菌，一般家用抽濕機閒閒地都要成幾千元一部，又要計吓屋企擺唔擺到，真「濕」滯！Smartech推出既「Mini Eco Aqua」智能抽濕機就勝在的骰抵玩，放喺屋企唔會霸好多位，身形細小之餘水缸容量都有成兩公升。市場上唔係好多品牌型號用半導體製冷抽濕，毋須使用壓縮泵及化學劑夠晒環保！自動控濕功能針對突如其來濕氣，令屋企Keep住咁清爽。o依家喺「頭條Jetso」App只要答中簡單問題，就有機會獲得Smartech「Mini Eco Aqua」智能抽濕機一部，價值一千四百九十八元，名額三十四名，遊戲玩到十六號，仲唔快啲用「頭條Jetso」App參加啦！
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