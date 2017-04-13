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﻿外傭「貨不對辦」　中介涉違反商品說明

2017-04-13 列印
　　海關日前接獲市民投訴，稱透過一間外傭中介公司聘請外傭後，發現其「貨不對辦」，除未有完成上手僱主合約外，同時工作履歷不符。關員深入調查後，昨拘捕一名外傭中介公司女董事及一名女銷售員，兩人涉嫌違反《商品說明條例》。

　　海關稱，有僱主日前向海關投訴，指早前稱透過一間外傭中介公司聘請一名外傭，但之後發現該外傭未有完成前僱主為期兩年的工作合約，女傭同時與中介公司展示的履歷有明顯出入。

　　關員經過深入調查後，昨日在旺角荷里活中心一間外傭中介公司，拘捕一名公司女董事及一名女銷售員（四十八歲及四十歲），兩人涉嫌將虛假商品說明應用於外傭中介服務，違反《商品說明條例》。案件目前仍在調查。

　　海關提醒消費者，購買任何服務時應光顧信譽良好的商戶；而商戶亦需遵守《商品說明條例》，否則一經定罪，最高可被處罰款五十萬元及監禁五年。
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