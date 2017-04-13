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﻿香港全球宜居城市排名跌至29位

2017-04-13 列印
　　受空氣質素差劣及社會政治緊張氛圍因素拖累，香港在一項宜居城市的全球排名跌至二十九位，較四年前的第十一位大幅下跌。新加坡則繼續穩佔榜首，連續在過去五年蟬聯第一位。

　　人力資源管理顧問機構ECA International每年進行的城市排名調查，評估全球超過四百七十個地區的整體生活質素，評估因素包括氣候、醫療服務、住房及公用事業、隔離程度、社交網絡與娛樂設施及基礎建設等。最新調查顯示，香港全球排名跌至第二十九位，較去年下跌一位，亞太區的排名則維持在第十五名。

　　機構亞洲區域總監關禮廉表示，澳洲、日本及紐西蘭城市的生活質素過去五年不斷改善，惟香港則繼續飽受空氣質素差劣之苦，加上社會政治緊張氛圍日益增加，促使香港的排名下跌。
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