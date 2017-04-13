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﻿風吹報紙擋視線 的士失控撞19電單車

2017-04-13 列印
■的士失控撞毀十九輛電單車。
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　　鰂魚涌發生罕見二十車相撞交通意外，一輛空載的士，昨凌晨駛至海澤街時，一張報紙被大風吹起落在的士車頭擋風玻璃阻司機視線，司機隨即失控越過反方向行車線，撞毀十九輛停路邊電單車，意外中幸無人受傷。

        昨凌晨四時許，六十四歲姓盧男子，駕駛一輛空載的士，沿海澤街東行，當駛至一至十七號對開時，司機報稱路邊一張報紙被大風吹起飛至遮蓋擋風玻璃。他因視線受阻，的士失控越過對面行車線，如打保齡般撞毀停泊路邊十九輛電單車。意外中無人受傷，同時幸好現場沒有途人路經，否則後果堪虞。

        意外中由於有電單車漏油，消防員一度在場戒備。警方接報到場，的士司機通過酒精呼氣測試，現場協助調查。警員同時聯絡各電單車主協助調查。
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