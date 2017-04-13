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﻿美股中段跌78點

2017-04-13 列印
　　美國周三股市走軟，杜指中段報二○五七二點，跌七十八點；納指則報五八三三點，跌三十三點。

  滙控美國預託證券價格中段見六十三點六港元，跌零點六港元；中移動美國預託證券價格則見八十四點五七港元，跌零點二八港元。紐約期金中段報每盎司一千二百七十六點七美元，升二點五美元；紐約期油則報每桶五十三點一五美元，跌零點二五美元。
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