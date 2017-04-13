﻿分隔不了 雞販吃不消 寧交還牌照 人雞分隔不可能的任務

為防止禽流感爆發，政府有意要求雞販改建雞檔，引入人雞分隔設施，惟背後隨時牽涉到整個舊街市停業重建問題，惹來其他檔販反響。有雞販力數人雞分隔的四大「不可行」，包括檔舖難以改建、人工成本急增、裝修成本高昂、及投資後未能增加活雞供應。有行家坦言若非政府牽頭斥資改建，業界情願交還牌照，也不願再添新投資。



政府早前公佈《香港活家禽業的未來路向研究》顧問報告，為本港維持銷售活家禽提供多項建議，其中指政府應通過提供分隔設施，例如配置獨立存放區、分隔門等設施，加強家禽攤檔分隔，卻惹來雞販業界批評不可行。



旺角區街市雞販梁先生不諱言，要在該舖引入人雞分隔設施是「不可能的任務」。他解釋，人雞分隔需要寬闊門面及大面積舖位，個別人雞分隔攤檔更有一千呎，反觀現時大部份雞檔只得百多呎，門面只得十多呎闊，客觀條件不容許改建，加上改建後的雞檔將分為賣雞、劏雞及取雞區等，每個位置都需有員工「坐鎮」，即至少要聘請四人「睇檔」，令人工成本倍增，業界根本吃不消。



裝修成本至少百萬元



裝修成本更是令業界卻步主因，他續說，很多雞檔經營了十五至二十年，改動涉及非常大工程，重新入則已要一萬多元顧問費，又需得到附近檔主同意，而批則過程耗時，裝修成本至少需百萬元，「投資過百萬後，卻限業界出售本地雞，全港一百三十檔活雞店，一日瓜分八千隻雞，每檔平均獲分約六十隻，試問如何回本？不如叫政府收回我的雞牌。」他相信，若政府提出收牌的賠償機制，至少有一半行家會交還牌照。



港九雞鴨行職業公會副主席馬平龍曾與部份街市業主及檔販討論人雞分隔措施，他指大家均認同在舊式街市進行人雞分隔非常麻煩，因牽涉通風系統及冷氣問題，需重建整個街市，而舊街市的雞檔檔口細，有必要重新規劃。若要做到人雞分隔，雞檔檔口設計至少要比現時大兩至三倍。他續說，重建街市非一時三刻可完成，亦需其他檔販同意，因重建會影響生意，隨時要停業半年或以上。



舊式街市或需重建



為減低市民接觸家禽病毒風險，政府顧問報告亦提到要將長沙灣家禽批發市場，搬往人口較少的上水虎地坳。主力負責批發生意的香港活家禽批發商商會會長徐名團形容，做法不合乎成本效益，「以工人交通費為例，現時工人深宵返工可乘小巴、巴士及地鐵前往長沙灣，若轉到虎地坳返工，則要轉乘的士，增加員工的上班及採購成本。」如運輸成本上升，則勢必收窄業界的市場競爭力。



據了解，現時長沙灣臨時家禽批發市場有二十三檔批發商正在經營，馬平龍估計部份財力不足的批發商將因搬遷而要結業，又指批發生意一向不好做，來貨少、價貴，利潤有限，因此難敵成本上漲問題。



