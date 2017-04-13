﻿港珠澳橋兩死工傷 勞署認無檢查工作台

港珠澳大橋工程早前發生致命工業意外，立法會人力事務委員會召開特別會議討論，勞工處承認事發前沒檢查過涉及意外的工作台，議員批評政府為求趕工，漠視工人安全。委員會最後通過無約束力動議要求政府修例，若證明顧問公司或承建商有疏忽，會被禁止投標及負上刑事責任。



港珠澳大橋香港段地盤上月二十九日發生工作台倒塌意外，造成兩死三傷。立法會人力事務委員會特別會議開始時，與會的議員與官員先為在意外中喪生的工人默哀。



公民黨議員郭家麒質疑政府為求趕工，漠視工人安全，「內地條橋已經建到你旁邊，你都未能接駁上，於是政府也好，承建商也好，都不用理工人死活，要火速去做。」路政署港珠澳大橋香港工程管理處處長李偉彬強調，不會因工期緊張而對安全設施有所鬆懈，絕不會犧牲工人去追求進度。



勞工處處長陳家信指，自一一年展開大橋工程後，共巡查超過一千三百次，五十一次要求地盤停工改善，亦檢控過三百二十九次，但承認沒查過出事的工作台，「這種模式是整個港珠澳大橋第一次出現這種形式的工作台，在發生意外前，我們沒有看過這個工序。」



促修例禁疏忽承辦商投標



委員會通過無約束力的動議要求政府修例，若證明顧問公司或承建商在意外中疏忽，會被禁止投標政府工程一年並要負上刑事責任。



另外，工黨聯同建築地盤職工總會在立法會外請願，要求徹查近日港珠澳大橋發生的工業意外。工黨主席胡穗珊表示，現時建築工程的風險評估及安全督導工作均由承辦商自行聘請人員負責，無法確保風險評估工作的獨立性，認為應讓工會加入評估風險工作。