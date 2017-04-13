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﻿膠樽接載男孩小便　內地婦被讚「有進步」

2017-04-13 列印
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　　內地旅客容許小童隨處便溺時有發生，近日網上熱傳一幅疑似內地遊客讓小童在公眾地方小便影片，但今次涉事家長卻用膠水樽接載小童小便，有網民認為是「進步咗」。不少網民認為片中人沒有做錯，反斥拍片者侵犯私隱。

　　有網民在社交網站「巴打絲打Facebook Club」專頁上載一條短片，片段中一名小童在公眾地方小便，在旁婦人則以水樽接載，網民認為是內地遊客常見行為，但今次似乎「有進步」，未有直接在地上小便。亦有網民怪責拍片者侵犯他人私隱。
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