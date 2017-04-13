﻿積極監察 揭發虐待動物 機警義工智破人獸交案

東涌黃龍坑石澗今年初發生流浪狗女遭男子強暴案，涉案已婚中年技工上周已承認一項獸交罪，法官直斥其行為噁心，明言無可避免要判監。揭發這宗案件，全靠動物義工機警，發現有人不尋常引誘狗女到僻靜地方，遂暗中拍下其容貌，成功協助警方緝兇。有非牟利動物團體表示，坊間有無數愛護動物義工積極發揮監察作用，已揭發多宗虐待動物事件。



最新一期《東周刊》報道，有知情人士透露這宗駭人聽聞人獸交案的揭發經過，「今年二月一日早上，一名女義工到東涌黃龍坑石澗行山時，見到一名男子正在逗玩一隻常在該處流連的狗女。當時狗女顯得非常活潑，走路時彈彈跳的，而該男子則一路利用麵包來引誘狗女跟隨他走上山。女義工覺得有可疑，暗中用手機拍下該男子的容貌。」



知情人士續說：「大約兩小時後，該女義工見到狗女獨自從山上返回石澗，但步伐變沉重，神情也很抑鬱，並坐在一旁發出陣陣哀鳴。女義工心知不妙，走近查看發現狗女下體正在流血，懷疑涉及性侵犯，立即帶牠到附近獸醫診所檢驗。」



據悉，獸醫檢驗發現狗女下體腫脹和出血，陰道內有精液，基於雌性狗隻平均一年只會發情兩次，以及在自然性交下，不會對其下體造成如此嚴重損傷，認為事件有可疑，女義工更加相信有人性侵犯動物，即帶同狗女及其拍得可疑男子的相片前往警署報案。警方接報後，憑女義工提供的線索，估計涉案男子住在案發現場附近，未幾即鎖定疑犯為五十八歲男子鍾連輝，最終在二月九日將其拘捕。



義工清楚受害狗女性格



非牟利獸醫服務協會發言人鄭錦珊說，以往曾聽聞有流浪狗遭人性侵傳聞，但難以找到證據，孰真孰假無從稽考，而今次成功破案關鍵，是動物義工常到案發地點一帶行山及照顧流浪狗，跟受害狗女亦熟絡，清楚牠平日性格活潑好玩，除非受到傷害，否則不會在短短兩小時內突然變得抑鬱，認為案件證明動物義工能做到監察及維護動物免受侵害的作用。



警方去年共處理六十九宗虐畜案件，較前年多近兩成，當中二十八人被捕，九人已被起訴。過去多宗備受社會關注虐待動物事件，均是由動物義工、非牟利獸醫診所或市民作出舉報及提供證據，包括一三年荃灣麗城花園出現虐貓狂徒，在屋苑餵飼流浪貓的動物義工發現四個月大的小貓「麗麗」失蹤兩周，其後發現牠重傷倒臥山邊，右邊大腿被人以利器齊口斬斷。