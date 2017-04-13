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﻿破獲公屋毒品工場警拘兩母子

2017-04-13 列印
■警方在屯門大興邨搗破一毒品工場，拘捕一對母子。
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　　警方搗破一個公屋母子檔毒品分銷中心，反黑組探員根據線報調查後，昨凌晨突擊掩至屯門大興邨一個公屋單位，檢獲一批毒品及毒品包裝工具，單位內一對母子疑與案有關，涉嫌販毒被捕。

　　現場為大興邨興昌樓一個公屋單位，新界北警區反黑組探員，早前接獲線報，指該單位疑被毒販利用作毒品分銷中心，探員經過一段時間監視及蒐證後，昨凌晨零時部署後，多名探員突擊掩至目標單位，搜查後檢獲約一百七十克俗稱「K仔」懷疑氯胺酮，以及數個冰壼及包裝工具等，總值約二萬三千元。

　　當時單位內有一對母子，母親姓何（五十歲），兒子姓崔（十四歲），調查後母子涉嫌販毒被捕，連同檢獲證物一併帶署調查。警方懷疑被捕女子有黑幫背景，檢獲毒品供應給屯門區娛樂場所。復活節臨近，警方呼籲市民及青少年，外出消遣時應該遠離毒品。
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