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﻿香港仔熟食中心 開賭檔拘14人

2017-04-13 列印
■警方拘十四名男女。
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　　香港仔一個有專人持對講機「睇水」，疑有黑幫幕後操控的熟食中心賭檔，昨日被警方搗破。探員突破賭檔多名天文台，成功拘捕包括主持人在內十四名男女，他們涉嫌開檔及聚賭被捕。

　　被捕十四人，包括十一男三女（二十至六十歲），其中六名疑有黑幫背景男主持，涉嫌管理或控制在賭場以外任何場所進行賭博被捕，餘下八名男女涉嫌在賭場以外任何場所進行賭博被捕。

　　警方早前接獲線報，指有黑幫份子在一個月前，利用香港仔漁光道一熟食中心開設「十三張」及「三公」啤牌賭局，為防警方拘捕，賭檔四周圍上帆布，更安排專人手持對講機「睇水」，隨時向賭檔主持通風報信，警方經蒐證及部署後採取拘捕行動。

  昨凌晨近零時，探員突擊掩至熟食中心及避過天文台，當場拘捕十四名主持及賭客。行動中檢獲五千元賭款及一批賭具。
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