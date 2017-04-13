﻿港青回流投身殯儀業 冀港人放下死亡忌諱

三十二歲港版「禮儀師」鍾家樂，雖留學澳洲，但始終對家族的殯儀生意念念不忘，七年前重返殯儀業，一洗舊派低調手法，走入校園分享行業前景、以公司名義贊助籃球隊，希望港人放下對死亡的忌諱，「慶幸未因工作變得麻木，幫到佢哋處理好喪事，成功感大過賺好多錢。」



最新一期《東周刊》報道，喪禮策劃師鍾家樂出身於「殯儀世家」，由祖父創辦殯儀服務公司。他中學時已幫手執骨，從不感厭惡，即使曾去澳洲讀大學，反更令他重視中國文化，「外國同學問香港有甚麼特色之處，我當時答唔到，於是研究自己的文化，先知自己係客家人，係一個遷徙民族。」



在「尋根」的過程中，他發現葬禮是每個社群最着重的習俗，回港後在一間上市公司任私人助理，一年後還是覺得殯儀業最適合他。鍾家樂年僅二十五歲便入行，屬業內少有，經過七年浸淫，已熟悉行內運作，亦認定這是終身職業。



生人比死人更可怕



在他眼中，死人並不恐怖，活生生的人有時機關算盡，其黑暗面更可怕。他曾遇過一位自稱是先人「好姐妹」的女士，擬在花園撒灰替先人辦理後事，「好彩天網恢恢，原來呢位先人生前同時委託另一個朋友跟進後事，發現先人有立遺囑，要求同父親合葬，仲畀咗八十萬呢位『好姐妹』辦理，但對方疑為私吞呢筆錢，選用便宜好多的安葬方法。」雖然當時先人已火化，幸最後都能與父親同葬。



鍾家樂亦處理過一名母親的喪事，「長子罕有回老家，與兄弟姐妹傾喪禮。佢以前從來無探過阿媽，一返嚟就話要計晒各人生肖，夾好日子，搞咗兩個月先火葬到。遺屬們懷疑佢吼住阿媽留低嘅一個物業及十幾萬遺產。」



要數最令人揪心的經歷，他不其然想到剛出道時處理一個輕生個案。死者是惠東人，俗例禁止女人上山，故死者母親及姑媽們只能在山腳等候，「我跟其他男丁上到山頂，都聽到女遺屬在山腳處呼喊死者名字及痛哭。心想如果我死了，父母也會很傷心。」



