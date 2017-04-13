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﻿「國際軍樂匯演」慶回歸

2017-04-13 列印
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　　為慶祝香港回歸二十周年，民政事務局將於七月十三日至十五日晚上八時，於香港體育館舉辦「國際軍樂匯演」。除了本地代表香港警察樂隊和香港合唱團協會外，活動更邀請了內地及外地多個著名軍樂團，包括中國人民解放軍軍樂團、美國海軍第七艦隊軍樂團、俄羅斯邊防衞士軍樂團等。香港警察樂隊音樂總監梁寶根表示，約於一年前開始籌備，現正編製一首本地電視劇主題組曲，包括《獅子山下》等。荷蘭皇家陸軍騎兵軍樂團則首次來港，將秉承該國單車部隊傳統，邊騎單車邊演奏，帶給港人耳目一新的表演。表演門票分一百五十、二百五十及三百五十元，由本月十九日起於城巿電腦售票網發售。
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