﻿「炒信」造數集團 殺到港收會員

內地政府及電商揚言要打擊造假單，但「炒信」平台依然發展蓬勃，勢力更擴張至馬來西亞、台灣、澳門，甚至本港，形成跨地域造數集團。《星島日報》深入調查發現，其中一個揚言已經吸納二千五百名港人參與的集團，在社交網站上引人付會費入局。有律師稱，有關集團做法涉層壓式推銷及串謀詐騙，最高可判監十四年。本報記者



「炒信」即炒作信用，意指通過網絡假好評和虛假交易，提高商品的成交量和商戶的信譽。社交網站instagram（IG）上一個揚言已經成立超過六年，名為「66團」的「炒信」集團，會員遍佈中、港、澳、台和大馬，人數逾十萬人，其會員不斷在IG上張貼與美食、金錢有關的貼文，張揚地吸納新會員。



集團設普通、高級、至尊、神級四級會員制度，會費由一百九十元至七百元不等。



每次刷單可得三元至四十元人民幣，打字則為二至十五元人民幣。集團解釋，收會費是為了確保會員質素。



記者佯裝學生向其中一名有份招人的大學一年級學生查詢，該學生直指參與團隊的港人已達二千五百人，「有人一日只賺幾十元，也有人一日賺幾千元，我每月也有四五千元。」但IG上也出現數個自稱是團隊苦主的帳戶。



記者聯絡到其中一個帳戶持有人，對方是中五學生，去年暑假付了七百多元加入團隊，結果接了兩單工作後，即蝕錢離場。



該中五生說：「他們（集團）對每個新會員都說每日有很多單接，之後又改口風，說淘寶查得很嚴，一個帳號每月只能接十多二十單。」



入會須自拍身份證



為求深入了解團隊運作，記者也付款入會。一名大一學生先邀記者進入團隊所開設的通訊軟件QQ群組，然後給記者一份表單，要求填寫大量個人資料，包括住址、電話、電腦IP地址、身份證號碼等，甚至要求入會者手持身份證自拍，以及交出生活照。



交表後，記者被加進專為港台會員而設、人數約有一千八百人的群組。群組內的文件包括造單付款教學影片、代支薪教學、專給各個地區會員使用的培訓資料等。



集團還會發放另一軟件IS語音的頻道讓會員加入，裏面全是商戶發放招人刷單的廣播訊息，發放時間為早上八時至晚上十二時。



頻道內所見，一小時有近二千條訊息，列明要求會員使用電腦還是手機刷單、淘寶帳戶評價等級要求、付款方法和佣金等，整個造數產業鏈由商戶、「炒信」集團、會員組成。



大律師陸偉雄認為，協助團體進行虛假交易及給假口碑，已經涉及串謀詐騙，一經定罪，最高入獄十四年，「有協議地幫助其他人造虛假交易，所有會員都屬於串謀詐騙。」至於拉人入會而獲得報酬，陸偉雄則認為涉嫌違反《禁止層壓式推銷法條例》，最高可罰款十萬元及監禁三年。