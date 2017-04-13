﻿認識東江水

東江水佔香港的總食水用量達七至八成，其水質自然深受市民重視。近年有報道指東江流域附近出現違規垃圾場和豬場，水質又懷疑受環境雌激素影響，難免令人關注到東江水水質及粵港兩地的通報機制。所幸粵港均有嚴謹體制及措施保障供港東江水的水質，而按恆常水質監測數據及筆者親身所悉，東江水整體監控令人滿意。



水務諮詢委員會（水諮會）每年都會遠赴東江流域考察，深入了解東江水水質及各防污措施的執行情況，並向廣東省當局表達對東江水水質的關注。我們樂見供港東江水水質持續穩定改善，各監測數據亦符合供水協議規定的國家《地表水環境質量標準（GB3838-2002）》第II類水的標準（適用於集中式生活飲用水地表水源地一級保護區）。廣東省當局為進一步保障東江水水質，除採用先進的水質監控系統外，亦依據《國務院關於實行最嚴格水資源管理制度的意見》加強控制水資源開發、用水效率及水功能區限制納污等嚴格的管理制度，提升執行各防污措施的力度，並增添多個防洪和排污設施。此外，當局正不斷提升水質監管，如惠州水量水質監控中心於五十五個監測點設置的實時監控已投入運作、東江河道附近具污染性的工廠已被遷走，石馬河橡膠壩正籌劃加建水閘截污，並在深圳建成沙灣河污水截排工程後繼續推進沙灣河流域水環境綜合整治工程等，以加強保障東江水的水質安全。



東江徑流量非常龐大，且河道本身具自淨能力，即使個別地點發生污染事故，亦不會對東江水的整體水質有重大影響。再者，廣東省當局對懷疑影響水質的事故會採取迅速行動，例如在發現上文所述違規豬場後，當局已立即予以取締，並成立專責小組每天巡查水源保護區，防止類似的非法活動再次發生。此外，如東江發生重大污染事故影響供港水質，廣東省當局會按既定的通報機制立即聯絡香港水務署，以採取相應行動，如減少或暫停供水。因應水諮會一直關注深圳沙灣河洩洪到深圳水庫的情况，廣東省當局亦把沙灣河洩洪納入通報事項之內。水務署如發現東江水水質有異常情況，亦會即時聯繫廣東省當局跟進，並加強水質監控。如有需要，水務署可以排放已接收的東江水。



多年來，水務署不斷提升監察供港東江水水質的能力，如於木湖抽水站內安裝二十四小時在線水質監測系統，以及引入創新的斑馬魚技術，透過監察斑馬魚的行為，密切測量水質。水務署每年亦會抽取約一千二百個東江水樣本，測試不同水質參數，並將測試數據於水務署網頁發佈。近年的檢測結果大致相約，顯示東江水水質維持優良。另一方面，東江水進入濾水廠後會再經多重監測，確保經處理的食水完全符合世界衞生組織所訂的《飲用水水質準則》的嚴格標準。



水諮會得以藉獨立組織之利，不偏不倚向粵港相關部門反映本港市民對東江水的關注和意見，並向市民交代考察東江的最新狀況，實有積極意義。



發展局新近安排立法會議員本月前往東江流域考察，參觀河源新豐江水庫、惠州水量水質監控中心、太園泵站、深圳水庫生物硝化站等，深入認識東江供水系統的運作及各項防止東江水受污染的措施。相信今次行程有助議員進一步了解東江水水質的監控現況和讓議員與廣東省當局就東江水各事項交流意見。



水務諮詢委員會主席 陳漢輝博士



（筆者於2004年至2010年出任水務諮詢委員會委員，並於2012年至今擔任水務諮詢委員會主席）