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﻿11歲巴童港鐵揮刀帶署

2017-04-13 列印
　　港鐵爆出恐襲疑雲！前晚七時許，有多名港鐵乘客於尖沙咀站，目睹一名十一歲巴基斯坦籍男童在月台上掄刀揮舞，遂大驚報警求助。

  警方接報到場調查後，惟男童當時已登上一列開往油麻地站的荃灣線列車。警方沿線追緝，終於太子站成功截獲男童，並在其身上搜出兩把利刀。

　　警方隨即以涉嫌藏有攻擊性武器，將男童拘捕，並將之帶返警署扣查。據悉男童持有香港身份證。案件現交旺角警區刑事調查隊跟進，警方仍在調查男童持刀原因。
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