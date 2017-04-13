﻿電騙黨入侵濠江 三周150案勁升三倍

俗稱「電騙」的電話詐騙罪行，近年攻陷澳門。最新一期《東周刊》報道，單計過去三星期，司警已接獲超過一百五十宗有關報案，是去年同類案件總數的五倍，上升幅度相當驚人，共被騙走逾千萬元，而且騙徒的「劇本」添上不少澳門元素。面對電騙集團不斷肆虐，粵澳警方展開連串行動打擊。



最近在澳門發生的電騙案中，金額之大、騙徒之猖狂，要數「愚人節電騙案」。案中六十五歲事主，今年二月中接到一個內地電話，對方以普通話自稱是「檢察官」，指事主代他人辦理港澳通行證時，個人資料被盜用作經濟犯罪，要求事主提供銀行戶口等資料協助調查。



事主不虞有詐，完全配合。上月二十六日，事主再接到自稱姓吳「大隊長」來電，指案情非常嚴重，下令他購買一張新電話卡作為聯繫，並禁止與親友談及事件，之後連續多天要求事主將「保證金」匯到內地一個銀行戶口，以避免其資產被凍結，結果事主先後匯款，折合六百多萬港元。



愚人節騙局失600萬



及至四月一日愚人節，這次輪到「檢察官」來電，叫事主找一個值得信任的人來聽電話；他急忙照辦，未料騙徒竟對事主友人說：「喂，你朋友被我呃了六百萬，提醒他吧！」隨之掛線。其友人最初還以為是愚人節整蠱電話，及後才知是真騙案，事主隨後向司警報案。



澳門司法警察局局長周偉光透露，由上月十四日示本月四日短短三個星期，司警已接到一百五十宗有關電騙的報案，是去年全年二十九宗的五倍有多，合計損失一千一百萬元。



加入澳門元素更易得手



這些電騙案中，騙徒除了冒充內地執法部門人員、靠嚇騙取事主匯款外，還會在「劇本」加入澳門元素，令市民更易落疊。最普遍是自稱治安警出入境事務廳人員，指事主在內地替人辦理證件時，資料被盜用，並干犯刑事罪行，已移交「內地公安」處理，最後就是開聲要錢。



粵澳兩地執法部門對電騙案高度重視，經常合作交流及互換情報作打擊。上月底，廣東省公安廳進行名為「颶風三號」的聯合行動，在內地十一個省市破獲八個電騙集團，搗破近百個賊竇，拘捕四百五十名內地人。



澳門司警在過去數月多次透過印製海報、發放電話短訊等方式，呼籲市民避免受騙。



除了使用傳統方式，司警更首次採用變相「放蛇」方式，當收到電騙集團來電時，探員刻意「落疊」與騙徒對話，繼而將錄音製成宣傳片上載警隊網站甚至YouTube，作為防騙教材。