﻿賭波網吹噓必贏 絲打團山埃波纜呃月費

歐聯賽事打得火熱，大量聲稱提供「必贏堅料」的賭波貼士專頁在網上乘勢而起！不少專頁近期轉攻年輕女性，以贏夠錢「買名牌、清卡數、歐洲遊」等作招徠，又找來猶如「網絡紅人」的美女拍片宣傳。有受害人踢爆，所謂貼士只是從網上討論群組抄襲而來，信就笨，輸多過贏。大律師警告，貼士網涉詐騙成份，但全程於網上操作，若然受騙，恐難追討賠償。



社交平台近期湧現多個由美女代言的貼士網專頁，其中一個名為「 ViXXX CrXXXX」的賭博貼士專頁，由一名叫「阿嘉（化名）」的美女代言及主理，她被打造成「貼士天后」，聲稱已成功為超過一千八百名女會員提供「堅料」贏錢，足以償還清卡數，買心頭好，甚至買車買樓。



該專頁以「今時今日做女人，一定要有私己錢，絕對不可以靠男人」作口號，獲近五萬名粉絲關注。據知，該網頁吸引多名女性入會，大部份是OL、家庭主婦和大學生。



勁晒戰績 幫千八會員贏錢



為增加營業額，「阿嘉」定時於足球賽事和賽馬開季前拍攝短片，一般提供一場免費貼士，吸引「姊妹」跟隨，引誘女士們入會買更多貼士；她更為不懂賭博的少女提供「貼心教學」，獲不少支持者留言道謝，聲稱「嘉姐幫我日日中」。但是，記者發現不少粉絲帳戶的頭像疑屬同一人。



稱有蝕包賠 月費萬四



記者扮作有意入會，透過WhatsApp向「阿嘉」查詢，對方稱會傳授投注技巧，讓姊妹全職投注，扣除本金和會費後，最高可獲利二萬至三十六萬元。不過，入會成本不菲，每月成本至少一萬四千多元。



該專頁負責人強調「絕不騙人」，指代言人「阿嘉」願意出鏡就是信心保證，聲言「蝕一元都是阿嘉的責任」，如有虧損，保證可獲退回計劃費用。可是，這位聲稱會負全責的「阿嘉」身份神秘，記者幾經追查也未能尋獲其資料及背景，日後要追討責任恐如大海撈針。



曾經沉淪賭海的十六歲少年Peter（化名），曾誤信賭仔貼士網，被騙兩千元。他以過來人身份踢爆騙局，不少專頁所謂的必勝貼士，實際是隨便抄襲討論區的球迷意見；專頁的操作者施展「大包圍」策略，每場賽事同時下注兩方球隊，最後只把贏錢的彩票上載至專頁，營造必勝的假象。



大律師陸偉雄指出，賭博屬高風險投機行為，毫無必勝理據，賣方有可能觸犯《商品說明條例》，甚至涉有詐騙成份，但因全程在網上操作，買賣雙方可能從無真實接觸，買家恐難追討賠償。