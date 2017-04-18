﻿沙田兩賽接連出事 四騎師墮馬「飛鶯」斷腳亡

復活節長假最後一日的賽馬日在沙田馬場上演，接連有兩場賽事發生墮馬意外，共有四名騎師墮地，其中一人膊頭移位及腳骨骨裂，獲送院治理。其中一匹馬左腳折斷，須當場人道毀滅。馬會表示，正就兩宗墮馬事故展開調查。



沙田馬場昨午第四場四班一千二百米賽事中，十二匹賽駒一同跑過中段右彎後，由澳洲籍騎師羅理雅策騎的四號馬「飛鶯」，疑因失蹄令羅理雅從馬背摔到地上，旁邊的二號「魅力之子」及十一號「好醒」閃避不及，相繼被絆倒，兩名騎師田泰安及何澤堯亦分別被拋下地面，三人幾乎遭馬匹踏過，場面驚險。



幸三名騎師墮馬後並無大礙，羅理雅經驗檢後，發現膊頭移位及右腳骨裂，被送往威爾斯醫院治理，要退出其餘賽事；其座騎「飛鶯」則左前足下截折斷，須當場人道毀滅。田泰安及何澤堯則僅受輕傷，田泰安一切無恙，獲准繼續策騎其他賽事；但何澤堯額頭有瘀傷，經醫生勸喻後無奈退出賽事。「魅力之子」及「好醒」事發後自行完成賽事，並在終點處被抓回。



詎料第五場四班一千四百米賽事，又再發生意外。賽事開閘未幾，十四號馬「明目張膽」疑被其他馬匹夾到，失蹄將騎師巫顯東拋下馬。幸巫顯東未有受傷，立時可自行起身，而「明目張膽」則在「無人策騎」下跑至終點，最後更以首名衝線，可惜沒有派彩。



據馬會資料，賽駒「飛鶯」的馬主為陳志豪，「飛鶯」在本年二月初出道，出賽經驗尚淺。這次是牠第三次出賽，惜頓成最後一戰。至於騎師羅理雅，則是公認的澳洲頂級騎師，其出身於騎師世家，曾奪得逾二千一百場頭馬，包括超過五十項一級賽錦標。