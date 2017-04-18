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﻿學者指一旦開戰 全球股市勢大波動

2017-04-18 列印
　　外界憂慮美國、北韓隨時擦槍走火。本港經濟學者指出，雙方一旦開戰，亞洲多國必定牽涉其中，全球股市在短期內或會十分波動。

　　中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，倘若美國與北韓開火，南韓、日本、中國等亞洲國家亦會牽涉其中，相信港股及美股都會偏軟向下，但只屬短期影響，股市未來走勢須視乎全球的經濟數據。

　　至於金價及美元走勢，他指「如果打仗，大家都會估美國贏」，在資金湧入市場的情況下，有利兩者轉強，其中金價更有望繼續造好，跟隨過去一個月的升勢，企穩在每安士一千三百美元的水位。
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