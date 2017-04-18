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﻿美股中段升105點

2017-04-18 列印
　　美國股市本周首個交易日大幅向好，杜指中段報二○五五九點，升一百零五點；納指則報五八三六點，升三十一點。

  滙控美國預託證券價格中段見六十二點八六港元，跌零點四九港元；中移動美國預託證券價格則見八十四點六一港元，升零點一一港元。

  紐約期金中段報每盎司一千二百九十一點四美元，升二點九美元；紐約期油則報每桶五十二點九二美元，跌零點二六美元。
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