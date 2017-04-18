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﻿阿甄康復快 想食雲南米線

2017-04-18 列印
■鄭太（右）昨到醫院探望女兒後表示，阿甄康復進度良好。
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　　無私捐出三分二肝臟的二十六歲女文員鄭凱甄（圖），上周四進行捐肝手術後，兩日後已由深切治療部轉至肝臟移植中心的普通病房，至今仍然留院。鄭太昨到醫院探望女兒後表示，阿甄康復進度良好，可吃流質食物，惟暫未知何時出院，鄭父前日亦曾轉述阿甄希望盡快吃到雲南米線。

　　阿甄的捐肝善行感動不少港人，連日來除了獲父母及其他親友前來醫院探望外，日前更有多位市民主動探病，讚揚她是港人的驕傲和光榮。由商界組成的「香港提升快樂指數基金」更向她送上十萬元的慰問金，但阿甄透過錄音表達對該基金的謝意，強調一心只為幫人，沒想過會得到甚麼回報，因此決意將這筆捐款全數捐給「肝臟移植協康會」，令更多有需要人士受惠。
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