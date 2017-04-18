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﻿炎熱復活節 多人行山受傷送院

2017-04-18 列印
　　本港昨日天氣炎熱，多名市民昨日趁復活節假期最後一天行山，其間沙田、大帽山、灣仔及北潭涌最少發生四宗行山人士不適及跌傷事故，共六人要送院。

　　昨日天氣炎熱，天文台錄得多個地區最高氣溫達攝氏三十度，其中跑馬地最高達攝氏三十二點四度高溫，多個地區氣溫亦達三十度。假日很多市民均行山及家庭樂，其中昨午一時許，有一家四口到沙田紅梅谷遠足，但其間疑父親及兩名小童難耐炎熱天氣頭暈及不適，事後要報警送院。

　　而大帽山、北潭涌及灣仔峽道，亦有兩男及一男童分別跌倒及胸口痛不適，其中兩名男子報警後要召直升機送院。
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