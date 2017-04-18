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﻿大野豬垃圾站搵食

2017-04-18 列印
■警方接報到場，野豬仍在垃圾堆中覓食。
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　　灣仔鬧市有野豬出巡！昨傍晚約六時，有多名市民在堅尼地道香港鄧鏡波書院對開，發現有一隻長約三呎，重約百斤大野豬在山邊徘徊，其後又走到垃圾站翻尋食物。有途人恐野豬受驚亂衝亂撞對附近居民構成危險，遂報警求助。警方接報到場，野豬仍在附近垃圾堆中覓食，多名警員持盾到場包圍野豬及戒備，並聯絡漁護署人員到場捕捉。其間野豬不時跑回山邊，其後逃去。
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