﻿星島校際辯論比賽總決賽 免費換領入場券

辯論比賽是活學通識，訓練邏輯思維，強化溝通及語文能力的重要活動，不論對參賽的辯員或觀眾皆有裨益。由《星島日報》、《英文虎報》及教育局合辦，第三十二屆「星島全港校際辯論比賽」總決賽，將於二○一七年五月十九日在灣仔伊利沙伯體育館舉行，成功晉升到總決賽的精英隊伍分別是（中文組）華英中學、趙聿修紀念中學及 （英文組）PLK Centenary Li Shiu Chung Memorial College、St. Paul's Co-educational College，入場券現已公開接受換領，歡迎大家親臨觀賽，見證學界王者誕生。



此項年度學界盛事，自一九八四年舉辦至今，已培育了無數辯論精英和尖子。今屆成功打入中英文組決賽共四隊精英，由一百九十六隊參賽隊伍經過逾百場激辯脫穎而出，強者對決，勢必矚目！大會更邀請到政務司司長張建宗先生擔任主禮嘉賓，以及多位城中名人及教育界精英擔任評判，陣容鼎盛。



想親睹這場學界王者之戰，由即日起至五月十八日，只需列印QR Code上的印花及剪存《星島日報》零售版報頭，到星島中心或指定7-11便利店即可換領。詳情請瀏覽www.stheadline.com/debate。入場券數量有限，請即行動！