﻿嬰童割包皮 引入新術式

最近有專科醫療中心，推出新引入的微創包皮免縫術，標榜手術快捷及更易護理傷口，而且可大大減低手術引致的不適及痛楚。究竟割包皮是否真有其實際需要？文：衞兒



「不少歐美地區，除了宗教原因外，部份醫護人員認為於男嬰初生時割包皮，更為便捷，例如可免卻成長後隨年齡增長而施術時有必要注射麻醉藥的需要。因為醫護人員一般已可從初生嬰包皮外觀，判斷是否有需要施術。」家庭專科醫生李俊傑解釋。



初生進行更簡便



此外，如果男孩成長期間，常出現包皮炎，亦應求醫確定是否應割包皮，以保障性器衛生。李俊傑指出，即使包皮沒有經常發炎，但如果包皮過長而有礙勃起功能，這類人士亦有需要進行修割手術，因此適合施術的年齡，其實按個別情況而各異。



新法成效待觀察



本地近日有專科手術中心引入最新的微創包皮免縫術（One Step Circumcision），據指醫生使用即棄儀器進行手術，把包皮套進特製儀器內，緊握儀器手柄約十秒後再取出，即可包紮切口，完成手術。整個過程只要短短數分鐘，相比近五年間最為流行的「激光割包皮術」所需的十五分鐘手術過程，更加快捷。



不過，李俊傑認為，目前這項術式在港尚處新引入階段，故仍需要多作完成臨牀個案的觀察，方可更進一步作出成效評估。



塗類固醇也可？



對於部份對施術與否仍處考慮中的個案，李俊傑表示，有些情況如包皮長度問題非太嚴重，而家長又不欲孩子接受手術，醫生或會改為先試行最初步治療。方法是塗用處方類固醇藥膏，塗搽療程一般約為一個月。原理是利用類固醇成份可令皮膚變薄的藥理，以改善包皮影響陰莖頭無法顯露，容易引致發炎的問題。



