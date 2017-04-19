﻿不留任司長 私人執業 袁國強重返星級大狀樓

本報得悉，雖經候任行政長官林鄭月娥多番游說，律政司司長袁國強仍決意不留任特區政府，他經過「冷河期」後，將重返大律師行業，回歸享負盛名、超級高手雲集的Temple Chambers，令這間星級大律師樓繼黃仁龍加入之後，同時擁有兩名前律政司司長。Temple Chambers為迎接這位猛人，計劃在黃金地段金鐘太古廣場再租用數千方呎辦公室，讓袁國強「重操故業」搵真銀。記者：徐曉伊



據知，律政司司長袁國強五年前出任律政司司長前，已在Temple Chambers擁逾千方呎辦公室；前律政司司長黃仁龍當年卸任後亦加入Temple Chambers。目前這間星級大狀樓的Chambers Head為前大律師公會主席石永泰，他負責整個大律師樓的管理。該Chambers門外「水牌」排行第一位是前立法會議員湯家驊。



Temple Chambers在大律師業內享負盛名，成員達五十六名，當中二十五人為資深大律師，人才輩出，終審法院首席法官馬道立、常任法官李義及霍兆剛及前警監會主席翟紹唐亦來自Temple。



至於擅長打民事案的資深大律師余若海的一對孖生女兒余思穎及余思賢，早前也加入這大狀樓。



袁國強擅長打公司法案件。根據法例，律政司司長離任後須經六個月「過冷河期」，才能重新執業。另外，由離任後一年內不得承接任何任職政府期間曾參與的工作、個案或任務，亦不可接受政府或他任內參與過事務的任何一方委託，也不能直接或間接參與任何或導致政府尷尬的活動。



刑事檢控專員將退任



另外，在二○一三年九月起任律政司刑事檢控專員的資深大律師楊家雄，將於律政司司長袁國強離任兩個多月後亦會退任。有消息指，現年五十二歲的楊家雄將加入司法機構擔任高院原訟庭法官，其職位很大機會由內部晉升。據悉，現在有三名副刑事檢控專員候選人，包括同於一五年獲委任為資深大律師的梁卓然、譚耀豪及許紹鼎。