﻿利港藝人走向國際 黎瑞剛入股碧咸Gaga經理人公司

無線電視董事局副主席黎瑞剛正式進軍美國娛樂體藝界，由其領導的華人文化產業投資基金昨日宣佈，將入股全球最大經理人公司Creative Aritists Agency（CAA），成為歐美一眾影視超級巨星、體壇名人的「金牌經理人」，兩者更會組建合資公司，意味本港藝人將有更多機會踏上國際舞台，而美方亦能利用中港間近水樓台的優勢，更易打入中國市場。



華人文化產業投資基金昨日宣佈入股Creative Aritists Agency（CAA），董事長黎瑞剛除出任美國CAA董事外，雙方更會組建合資公司「CAA中國」，在現有的基礎上，進一步發展中美跨境藝人經理人業務，並拓展在影視、娛樂、體育等相關範疇的業務版圖。



CAA洛杉磯成立 全球規模最大



黎瑞剛表示，相信未來中美兩大市場將是全球傳媒與娛樂產業發展的決定性力量，故其相互之間的戰略合作是不能避免的商業需求。CAA主席Richard Lovett則指，CAA過去一直致力於擔當荷里活通往中國市場的橋樑，相信「CAA中國」將進一步加強CAA於多個領域的已有努力。



組建「CAA中國」後，中國方面的電影業務會由現任CAA中國電影部總裁喬青山（Jonah Greenberg）負責領導，而CAA全球電影金融和銷售集團聯席主席Roeg Sutherland則負責電影融資的工作。



根據資料，CAA於一九七五年成立，總部設於洛杉磯，為全球最大的經理人公司。其業務範圍涵蓋影視、音樂、體育等領域，旗下幾乎全為頂級的影視紅星及體壇巨星，其中包括知名演員湯漢斯、畢彼特、湯告魯斯、妮歌潔曼、愛瑪華生、妮坦莉寶雯、珍妮花羅倫絲、星戰第七部導演J．J．艾布斯、樂壇天后Lady Gaga、Beyoncé、著名搖滾組合Bon Jovi、AC／DC、足球巨星碧咸、C朗等。



合組公司進軍中國



CAA覬覦中國市場早於○五年開始，當時喬青山成立中國辦事處，並跟不少兩岸三地的知名影視界人士簽約，當中包括甄子丹、林志玲，以及內地導演張藝謀、馮小剛。