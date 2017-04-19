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﻿美股中段跌144點

2017-04-19 列印
  美國周二股市下挫，杜指中段報二○四九二點，跌一百四十四點；納指則報五八三二點，跌二十四點。滙控美國預託證券價格中段見六十二點一港元，跌零點三港元；中移動則見八十三點六七港元，升零點一二港元。紐約期油則報每桶五十二點三三美元，跌零點三二美元。
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