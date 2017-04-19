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﻿45款乳酪糖含量差近五倍

2017-04-19 列印
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　　乳酪一向被視為健康食品，但消委會檢測市面三種共四十五款預先包裝乳酪，發現糖含量差距大，由最低的每一百克含有三點三克糖，至最高的十八點八克糖，相差近五倍，建議消費者選購時細閱營養標籤資料。

　　消委會檢測的乳酪樣本分別是原味無添加糖、原味添加糖和士多啤梨味，發現原味無添加糖的乳酪含糖量最低，原味添加糖則最高。糖含量最高的是Fage希臘風味蜜糖乳酪，吃兩杯便攝取六十四克糖份，超出一般成人每日不應攝取多於五十克添加糖份（游離糖）標準。

　　消委會指，糖含量高的產品會增加肥胖和蛀牙風險，建議消費者選擇低脂和低糖的產品。
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