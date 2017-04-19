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﻿鐵騎士勁剷箭嘴車底亡

2017-04-19 列印
■電單車連人帶車剷入箭嘴車車尾，現場有大灘血跡。
■消防圍起布簾，救出重創的司機。網上圖片
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　　鐵騎士夜路遇死神！一輛電單車昨晚沿東區走廊駛至柴灣公園對開，遇上一輛停泊慢線的箭嘴車，疑收掣不及，猛撞箭嘴車車尾，連人帶車剷入車底。鐵騎士重傷昏迷，由消防及救護員救出，送醫院搶救不治。

　　昨晚十時四十六分，一輛電單單沿東區走廊東行，駛至柴灣公園對開，剛巧前方四百米外的迴旋處正進行修路工程；現場有閃亮燈號提醒駕駛人士，惟電單車疑高速駛至，鐵騎士未及時留意燈號，猛撞停泊慢線的一輛箭嘴車。電單車連人帶車剷入箭嘴車車底，鐵騎士頭部及身體多處重傷，昏倒地上，血流如注。

  警方及消防員接報到場，將鐵騎士救出。傷者被送東區醫院搶救，惜回天乏術。警方封鎖現場調查，跟進肇事原因，又通知鐵騎士家屬到醫院。
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