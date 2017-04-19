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﻿機場快線擬六月加價10%

2017-04-19 列印
　　通車近二十年的機場快線首次調整票價。港鐵建議，機場快線往返市區車站及機場站的成人八達通票價加五至十元，其中由香港站往返機場站的票價由一百元上調至一百一十元，而成人單程票價則再加五元，整體加幅為百分之十點三。由於機場快線不屬票價調整機制範圍內，加價只需諮詢立法會交通事務委員會及交通諮詢委員會，新收費預料六月生效。

　　港鐵向立法會提交的文件指，本港通脹自○一年至去年上升三成三，機場快線的營運成本顯著上升，因此有需要調整票價。
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