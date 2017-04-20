﻿賊王為罪孽懺悔 憾未能陪女兒成長

上世紀八九十年代「賊王」葉繼歡手持AK47搶劫金行，令市民擔驚受怕。他昨天在瑪麗醫院不敵癌魔病逝。與他相識多年的律師翁靜晶表示，葉在獄中信主，原想在一九年出獄後到教會身教年輕人不要犯法，可惜他等不到那天。他一生最大遺憾，是不能陪伴女兒成長。



葉繼歡九六年落網，因持械行劫等罪名被重囚三十六年三個月。他於本月一日因身體不適被送往瑪麗醫院治理，留院期間病情轉差，延至昨凌晨一時許不治。據了解葉患肺癌，癌細胞擴散至多個器官，臨終時家人陪伴在側。懲教署昨天公佈，死因裁判法庭稍後將進行死因研訊。



肺癌擴散 臨終家人在旁



葉繼歡○三年在赤柱監獄與同居多年女同鄉簽紙結婚，由律師翁靜晶擔任證婚人。據悉，葉妻女在過去十多年來，每月均定期來港探望他，並會定時寄信給他，而葉亦會把妻女寄來的家書及生活照貼在記事簿內，閒時翻看。不過，葉妻有感與丈夫關係轉差，一四年與葉達成離婚協議，同意在分居一年後離婚，後來葉反口拒絕離婚，親自致函家事法庭，要求推翻協議。



翁靜晶：他等不到出獄服務社會



翁靜晶稱，葉早年得悉一名年老囚友沒有暖水杯，無法飲熱水，希望為在囚人士爭取暖水杯，向她尋求協助，其後她撰寫《危險人物》，葉主動協助她寫序。她說，認識葉時，對方窮途末路，加上半身不遂，連上廁所也要人幫忙，性格有很大改變，對其離世感到哀傷。她指，葉身體狀況一向不佳，多處患痛症，且下身肌肉萎縮，每日注射大量嗎啡，劑量達「再加會死」的地步，但他申請要求接受中醫治療不果。翁又指，葉一生最疼錫女兒，一直遺憾未能陪伴女兒成長。



葉在獄中受洗成為基督徒，曾獲基督教月刊《天使心》刊登其親筆信，透露對自己罪行感到後悔：「雖然有做過壞事，但從來無殺人……我不是說我做壞事係啱……好多事情都係人在江湖，身不由己的，況且我亦已得到應得的懲罰。」翁靜晶指，葉原來一九年刑滿出獄後，到教會見年輕人，以經歷教誨他人不可犯法，但他已無法如願。



立法會議員梁耀忠表示，葉在囚期間以原子筆插傷懲教員，但葉曾向他讚揚懲教人員表現專業，時常協助他處理生活瑣事。梁形容葉並非粗豪無禮的人：「如果唔知佢背景，係估唔到佢以往嘅經歷。」