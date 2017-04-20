﻿曾接受本報訪問 「我從沒殺人」

葉繼歡九六年被判入獄，○六年他在赤柱監獄及瑪麗醫院囚犯羈留病房接受本報記者專訪，他透露在獄中信主，每日為自己的罪行祈禱懺悔；由於百病纏身，他希望懲教署容許他接受中醫治療，以減輕痛苦，惟不獲批，事件拖延十年。他去年入稟高院申請司法覆核，要求推翻懲教署決定，可惜案件尚未排期審理，他便病死獄中。



「在很多人心目中，我是一個罪大惡極的械劫犯，一個不可寬恕的賊王，甚至是一個該死的人，但已受到法律制裁，在獄中為自己犯下滔天大罪而服刑三十六年，現在我每日在獄中唸聖經，為自己所犯罪行懺悔。此刻我只希望獲得中醫針灸治療，減輕肉體痛苦，我願失去終身自由，來換取『一般病人』的看待。」昔日臉上充滿戾氣的葉繼歡，在記者眼前只是一個下半身癱瘓、雙腳腫脹、說話無力及痛不欲生的傷殘人士。



日打九嗎啡針止痛



他○六年四月初在赤柱監獄的獨立會客室與記者會晤半小時，指懲教署不許他服中藥；他曾考慮向高院申請司法覆核，挑戰懲教署署長之決定，可惜他無錢聘大狀。坐輪椅的葉繼歡不停用手按腹，表現痛苦：「我因腹部膨脹，在肚開了一個窿排便放氣，我由最初打一兩支止痛針，至今增至極限每日打九支嗎啡針，但對我起不了些微作用；我每日服大量止痛丸，貼嗎啡止痛膠貼，都無法減低我肉體痛楚，我終於明白為何會有人因抵受不住病痛折磨而尋死。」



被記者問及有沒有悔意，葉雙眼泛起淚光低頭細說：「很後悔，我很後悔，只怪自己當初不帶眼識人，我有內疚，但我從沒有殺過人，我每晚都有讀《聖經》來懺悔，懇求主耶穌基督洗刷我一生的罪孽。」記者從葉的眼神中，仍感受到他「不服氣不甘心」，以自己為中心，故他在囚期間不斷提出投訴。記者：徐曉伊



