﻿任賢齊：長期坐牢 他已付出代價 賊王與警駁火數度搬上銀幕

「賊王」葉繼歡犯案纍纍，是香港八、九十年代「頭號通緝犯」，大眾心目中的傳奇人物。他手執AK-47，在街頭與警方駁火場面，為警匪片提供靈感，多年來被拍成多部電影，今年金像獎最佳電影《樹大招風》主角亦影射葉繼歡，飾演這角色的任賢齊相信，葉繼歡經歷了長期牢獄生涯，「他已為之前所做的事付出了代價。」



被警隊視為「頭號通緝犯」、懸紅一百萬元的葉繼歡，其個人事蹟在影視界廣受歡迎，製作多不勝數，當中包括由任達華主演的《悍匪》、黃子揚主演的《最．危險人物》。最新出爐金像獎最佳電影《樹大招風》中，由任賢齊飾演葉國歡，明顯影射葉繼歡。任賢齊昨天得悉葉的死訊，指自己跟葉繼歡算是有一點緣份，兩人雖不相識，但在電影中經歷了他一部份的人生。任賢齊相信，葉繼歡已為自己的所為付出代價，「希望他入土為安，靈魂得到安息。」



賊王的傳奇一生自八四年起，葉繼歡開始連環搶劫多間金錶行，一度被警方拘捕，惟葉入獄後桀驁不馴，四年後他佯裝肚痛自醫院逃離，沉寂兩年後，直至九一年葉繼歡手持一把AK-47步槍再現人前，先後在觀塘、旺角打劫多間金行，掠走逾千萬元金飾，多次與警方在街頭駁火，造成多人受傷，一名女途人死亡。



九六年五月，兩名在西環巡邏的軍裝小隊警員，發現有六、七人上岸，形跡可疑，兩警以為是偷渡者，上前截查，葉繼歡與同黨帶着一批槍械來港，原想打劫，遇上警員，拔槍奔逃，雙方爆發槍戰，葉身中三槍倒地被捕，其中一槍打中其脊椎，導致下身不遂，一代賊王傳奇就此劃上句號。



96年遭巡警槍傷擒獲



逮獲葉繼歡的其中兩名警員譚健峰及陳志成，當時未知自己拘捕了頭號重犯，待晚上看電視時才得悉自己立下奇功。有資深警務人員表示，三名逮捕葉繼歡的警員中，有兩人早已退休，另一人則轉職離開警隊。