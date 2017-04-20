﻿騙事主下載「Protect」 套取銀行密碼資料

電話騙案近月再上升，警方稱，騙徒招數除了過去着受害人將款項直接匯入指定戶口，派成員直接相約事主到指定地點交收款項外，現時更出新招，騙取事主下載一個名為「Protect」的虛假手機應用程式，騙事主在程式輸入個人及銀行密碼資料，又攔截銀行向事主發出通知提款短訊，趁機將錢轉走。



警方呼籲市民，當接獲來電時，應該留意來電顯示，如有+852字頭的電話，便要提高警覺，這些電話很可能是由外地打入，而非本地來電。他提醒，內地和香港的執法官員均不會以預錄語音的形式致電市民，也絕對不會要求市民交出款項以示清白。



警方同時呼籲市民，切勿將金錢傳入不知名的戶口，也不要登入不知名的網站或隨意下載不知名的手機應用程式，以免招致損失。