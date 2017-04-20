 Advertisement
  • 2017年4月20日 星期四
  • 26º
  • 89%
熱門： 葉繼歡城城擺酒捐肝聯合航空急症室加價

日報新聞 > 港聞

﻿美股中段跌71點

2017-04-20 列印
　　美國周三股市個別發展，杜指中段報二○四五二點，跌七十一點；納指則報五八七三點，升二十四點。滙控美國預託證券價格中段見六十二點四五港元，升零點三五港元；中移動美國預託證券價格則見八十三點六八港元，升零點四八港元。紐約期金中段報每盎司一千二百八十三點六美元，跌十點五美元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd