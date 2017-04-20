﻿阿甄可自行步出病房 料周五出院

上周向四十三歲急性肝衰竭女病人鄧桂思捐肝的二十六歲女文員鄭凱甄，康復進展良好，昨已可自行步出病房，親友更送上「珍寶珠花」打氣，醫生預料阿甄明日可出院。而鄧桂思目前情況仍然危殆，要使用呼吸機，仍需洗腎，肝功能亦非百分百理想。



院方提供終身覆診



港大外科學系肝臟移植科主任盧寵茂昨指，阿甄現時情況穩定，形容她心理狀況很強，對幫人很堅決，又指阿甄出院後可獲院方終身覆診服務。



港大肝膽胰外科及肝臟移植臨牀副教授吳國際亦指，阿甄的驗血結果顯示其肝功能等各方面已恢復正常，原則上她的肝臟已與常人相差無幾，估計明日可出院。他稱，阿甄出院後可過正常人生活，但需處理傷口，要避免較操勞的工序，傷口一般約十四日可復原及拆線。