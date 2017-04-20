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﻿Uber為傷健人士及長者推新服務

2017-04-20 列印
　　政府最快明年推出的優質專營的士牌照試驗計劃，Uber香港總經理佘雋知昨承認，公司正積極研究相關細節，又稱樂見政府對點對點的交通需求表示關注，但強調Uber並非一般的士公司，而是共乘平台。

　　Uber昨推出為傷健人士及長者而設的「UberASSIST 關懷優步」服務，收費跟現時的「Uber X」相同，不須額外收費。

  去年二月推出的相關服務試驗計劃，至今已培訓逾千名司機，並已接載逾千名乘客，冀今年內可提供此服務的司機人數可倍增。
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