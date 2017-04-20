﻿「頭條Jetso」App送總值三萬高級意大利朱古力

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著名意大利朱古力品牌Venchi，有超過一百三十年歷史，佢嘅朱古力出名以天然材料製造，高品質又有口碑，勁獲歐美、日本等地美食家好評。Venchi朱古力產品有成超過二百五十款，其中包括唔少獨特產品，好似朱古力魚子醬、朱古力雪茄等等，連朱古力、咖啡同雪糕crossover嘅特色飲品都有，總有一款啱你口味！NO.1之選係麥芽糖醇朱古力，麥芽糖由玉米提煉而成，卡路里較蔗糖低成半，至啱想Keep fit但又愛甜食嘅人！朱古力除咗有禮盒裝，仲可以畀客人自由pick & mix，用嚟送禮夠心思又得體！至於另一款人氣產品Gelato雪糕，不含氫化植物油精、油脂、調味劑或合成添加劑，天然健康，大人小朋友都啱食！即日至五月二日，大家只要開「頭條Jetso」App參加遊戲，答啱問題兼share畀至少三個friend，就有機會獲得Venchi二百元現金券（名額一百五十個），免費歎高級朱古力產品，另外仲有獨家甜品優惠等緊你，咁多着數，梗係即參加啦！日日玩中獎機會更大㗎！