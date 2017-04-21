﻿狼胎美容師屈客 針脅港女買療程

女為悅己者容，可惜美容業界良莠不齊，欺客強迫買昂貴療程時有發生。海關接獲一名女事主投訴，稱在一間美容院接受美容療程期間，遭人持疑似針筒威嚇，在不自願情況下購買一個逾二萬元的療程。海關調查後，昨日掩至尖沙咀一間美容院，拘捕一名涉案女美容師，把她帶走調查。



海關表示，去年年尾接獲一名二十歲女子投訴，指在尖沙咀金馬倫道十二號恒信商業大廈一間美容院，接受一個廉價美容療程，期間一名美容師為事主做療程期間，有人游說事主購買一個昂貴的美容療程。



32歲女子涉違《商品說明》



消息稱，女事主投訴，她在上址接受美容療程期間，一名美容師手持類似針筒的美容儀器，並說出一些具威嚇性的言語，着她購買一個非常昂貴的美容療程。據悉，當時女事主躺在牀上接受療程，恐不答應對方會對自己不利，故不敢反抗，並在威迫及非自願下，答應購買一個價值二萬二千元的美容療程。



海關接獲投訴後展開調查及蒐證，昨午一時許，多名關員一同掩至金馬倫道恒信商業大廈涉案的美容院，調查後拘捕一名三十二歲涉案女美容師，她涉嫌使用具威嚇性的營業行為銷售美容療程，違反《商品說明條例》被捕，關員其後將她帶走調查。



根據新修訂的說明條例，商戶如用以下手法，包括虛假商品說明、 誤導性遺漏、 具威嚇性的營業行為、 餌誘式廣告宣傳、 先誘後轉銷售行為，及不當地接受付款；一經定罪，最高刑罰為罰款五十萬元及監禁五年。



對於再有美容從業員涉屈客醜聞，香港美容業總會創會主席葉世雄指，以往從未聞有美容職店員以針筒指嚇顧客消費。他明白前線員工須面對業績壓力，但這種犯罪行為，美容業界絕不接受。



業界促清晰介定「威嚇行為」



葉世雄表示，過去不時收到顧客投訴，指美容店職員長時間糾纏他們購買產品，若過了火位，可能觸犯《商品說明條例》，會被海關檢控。他指出，通常消費者向美容從業員提出指控後，舉證卻不足，因為客人只與美容院職員共處一室，即使顧客投訴自己受威嚇，銷售職員一方可以強硬否認，難以掌握確實證據，結果執法人員難以判斷消費者是否情願，也難辯誰是誰非。



他續指，現時條例上只寫明不得作出「具威嚇性的營業行為」，但怎樣才算「具威嚇性」，卻欠具體定義。立心不良的業界可以走「法律罅」，惟正當經營的前線職員卻要面對受刑責的壓力。他促請海關盡快釐清相關條款，對如何銷售方算「威嚇」訂出清晰定義，為美容業人員開設培訓課程，讓業界有明確的指引。