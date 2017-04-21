﻿外科醫生：成功機會 視病人身體狀況

好媽媽鄧桂思一星期內進行兩次換肝手術，外科專科醫生夏威指出，一般來說，短期內再進行肝臟移植的手術成功率，一定比只做一次的更低，但手術成功機會，主要視乎病人身體狀況。



夏威解釋，因病人進行第一次換肝手術期間，血管有駁口，有機會出現術後黏連，會增加病人在第二次手術期間的流血風險，他比喻為「好似件衫由原裝拆開再縫合」，會令手術更困難。不過，他續指，本港進行屍肝及活肝移植的經驗純熟，兩者的成功率相若，而手術成功率主要受病人身體狀況影響，他舉例指鄧女士的腎功能亦未回復，需要洗腎，有機會增加病人承受手術的風險。