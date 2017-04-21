﻿港大新法為家族性高膽固醇血症試藥

全球約有一千萬人患有家族性高膽固醇血症，以往要以人體試藥才能找出合適的藥物。港大研究團隊首創利用人類尿液提取細胞，並轉化成誘導性多功能細胞和肝臟細胞，再注入老鼠體內，為家族性高膽固醇血症患者測試藥物反應，結果證實新藥PCSK9生物製劑能將病人的壞膽固醇降低六成，出現耐藥性的機會亦較低，反映在動物模型進行實驗，也能達至人體臨牀實驗效果。



港大醫學院內科學系講座教授謝鴻發指，舊有試藥方式或會帶來副作用，而新方式在嵌合小鼠模型上進行，可加快試藥速度。新試藥方式有望應用在其他類型的遺傳性肝臟疾病上，首批病人已在瑪麗醫院試用新方式。謝鴻發又期望兩年內開發可觀察長遠效果的兔子模型，甚至研發肝臟再生。