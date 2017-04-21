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日報新聞 > 港聞

﻿美股中段升149點

2017-04-21 列印
　　美國周四股市向好，杜指中段報二○五五三點，升一百四十九點；納指則報五九○七點，升四十四點。滙控美國預託證券價格中段見六十二點一九港元，跌零點○六港元；中移動美國預託證券價格則見八十四點一港元，跌零點○五港元。紐約期金中段報每盎司一千二百七十八點五美元，跌四點五美元；紐約期油則報每桶五十點四七美元，升零點○三美元。
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