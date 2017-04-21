﻿大難臨頭 內地嚴懲排污 港廠商當災「走難」

內地今年首季的出口增長遠勝預期，正當港商以為即將搭上順風車之際，殊不知號稱「史上最嚴」的環保法卻成了廠商的「緊箍咒」，不少廠商因無法符合環保要求，被迫將高污染生產程序外判，成本大增三成。有電鍍廠花費千萬元改建設施，方能通過內地環保要求，有港商坦言業界掀起淘汰戰，中小企及從事低技術的廠家將成犧牲品。



號稱史上最嚴的環保法一五年一月出爐，除訂立各項污染物的排放標準外，更授權環保部門查封扣押造成環境嚴重污染的設施，更可責令限產及停產整治超量排污單位，並加重違法罰則和懲處。



香港中小企協會創會會長佘繼泉坦言，在環保法初出台時，不少廠商均以為內地部門未必會嚴格執行，惟近年愈捉愈緊，令廠商除了須確保污染物沒有直接排出河道外，更要聘請專人監察污染物，整體成本大增三至四成。



巡查第二波 五金木廠受影響



香港工業總會副主席郭振華亦指，內地去年中嚴格執行廠房的粉塵標準，不及格者均要停廠審查。不少港商以為只是一次性結束，遂在去年中暫時停工給執法部門巡廠，詎料本年初又開始第二波巡查。郭指，從事五金、鎂或鋁合金、木製品，甚至是眼鏡生產，其磨光及拋光的工序均會製造粉塵，估計受影響的港資廠房有近萬間。



他早前就此跟內地安監局官員會面，了解官方對廠房的要求，「他們初步有個指引，詳細列出如何改善硬件，廠商初步看完之後，都覺得應該做得到。」



佘繼泉卻對港商在內地設廠的前景不感樂觀，他指現時內地的政策方向，傾向扶持內地企業，不少港商亦私下大吐苦水，每次巡查，港商及外商總是首當其衝，懷疑港商遭到執法部門的針對。續說，不少港商為了減少被巡查，紛紛將其廠房以不同形式轉讓予內地人，令廠房變身成內地企業。以佘的公司為例，早前亦已轉營，由主力塑膠包裝改為上游的貿易生意，尋找客戶定單。他慨歎，港商在內地的優勢已愈來愈少，內地人比港人更熟悉中國市場，要吸納外國的技術比港商更易，「如今除非做高增值工業，否則要跟內地人競爭，一點也不易。」



廠家紛賣廠遷廠



佘繼泉亦知悉，不少原本在內地設廠的電鍍、漂染及塑膠商人，近年紛紛搬到越南、柬埔寨及緬甸等地設廠，原以為可減省成本，但由於當地缺乏下游配套，令行政及運輸成本大增。香港中小企業國際投資交流協進會會長趙志雄則認為，以中小企的經營規模，遷廠至東南亞風險甚高。相較之下，將廠房內遷至內地偏遠地區較為可行。他得悉有港商已搬往台山、恩平或開平等地區，當地監管較寬鬆。



然而，郭振華卻認為，內地對工廠的環保規管只會愈收愈緊，擔心中小企即使成功在偏遠地區落戶，生意也未必能長久。